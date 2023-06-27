На Украине обесточен город Сумы

В украинском городе Сумы и еще в 38 населенных пунктах в Сумской области часть потребителей электроэнергии остаются без электроснабжения из-за повреждений в энергетической системе. Об этом сообщает пресс-служба энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго".

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"В связи с аварийной ситуацией в сетях АО "Сумыоблэнерго" часть потребителей города Сумы осталась без электроснабжения", - указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, в связи с погодными условиями в регионе остаются обесточенными еще 18 населенных пунктов. Как заявили в компании, оперативно-аварийные бригады в настоящее время восстанавливают электроснабжение.