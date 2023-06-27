На Украине обесточен город Сумы

На Украине около 40 населенных пунктов Сумской области остались без электричества
В украинском городе Сумы и еще в 38 населенных пунктах в Сумской области часть потребителей электроэнергии остаются без электроснабжения из-за повреждений в энергетической системе. Об этом сообщает пресс-служба энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго".
"В связи с аварийной ситуацией в сетях АО "Сумыоблэнерго" часть потребителей города Сумы осталась без электроснабжения", - указывается в публикации.
Согласно информации пресс-службы, в связи с погодными условиями в регионе остаются обесточенными еще 18 населенных пунктов. Как заявили в компании, оперативно-аварийные бригады в настоящее время восстанавливают электроснабжение.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о прогремевшем взрыве в городе Сумы. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.