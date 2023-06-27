Американка овдовела за 10 минут на собственной свадьбе

New York Post: американка овдовела после смерти мужа на собственной свадьбе
В США женщина стала вдовой на собственной свадьбе, пишет New York Post. Ее супруг погиб примерно через 10 минут после регистрации брака.
Как пишут СМИ, 48-летний Тораз Дэвис умер на собственной свадьбе из-за оторвавшегося тромба. По словам гостей бракосочетания, это произошло примерно через час после начала праздника, когда пара только узаконила свои отношения.
"Это был самый счастливый день в жизни Тораза. Я просто видела улыбку на его лице и то, как он был счастлив", - рассказал Моника Миллер, присутствовавшая на свадьбе.
После смерти Дэвиса семья и его знакомые открыли сбор средств, чтобы помочь оплатить похороны и оказать материальную поддержку вдове мужчины, которая осталась с двумя детьми.
"Она овдовела и вышла замуж за 10 минут. Ей, помимо всего прочего, понадобится помощь по уходу за газоном, ей понадобится помощь по уборке снега, когда наступит зима", - говорится в сообщении.
Ранее в США 76-летняя пенсионерка забила своего пожилого мужа тростью до смерти и была арестована.