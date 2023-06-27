$84.66+0.5892.30+0.80

В Москве неизвестные вновь заявили об угрозе взрыва Останкинской телебашни

Неизвестные заявили по телефону об угрозе минировании Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве вновь заявили о "минировании" Останкинской башни
© 123rf.com

По данным канала, сообщения о минировании телебашни на улице Академика Королева всех посетителей и персонал начали организованно эвакуировать.

Полиция приступила к обследованию здания.

Накануне вечером также поступило сообщение с угрозой взрыва Останкинской телебашни в Москве. Все посетители были эвакуированы, на месте работали оперативные службы.

1
Рамблер: главные новости