В Москве вновь заявили о "минировании" Останкинской башни

В Москве неизвестные вновь заявили об угрозе взрыва Останкинской телебашни
Неизвестные заявили по телефону об угрозе минировании Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, сообщения о минировании телебашни на улице Академика Королева всех посетителей и персонал начали организованно эвакуировать.
Полиция приступила к обследованию здания.
Накануне вечером также поступило сообщение с угрозой взрыва Останкинской телебашни в Москве. Все посетители были эвакуированы, на месте работали оперативные службы.
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