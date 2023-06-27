В Москве вновь заявили о "минировании" Останкинской башни

Неизвестные заявили по телефону об угрозе минировании Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, сообщения о минировании телебашни на улице Академика Королева всех посетителей и персонал начали организованно эвакуировать.

Полиция приступила к обследованию здания.