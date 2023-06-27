Москвич угнал у друга машину с 250 млн рублей в салоне
В Москве бывший сотрудник частного охранного предприятия угнал машину своего друга, в которой находились деньги для покупки недвижимости на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в Люблино после того, как 37-летний владелец бизнеса по оптовой продаже автодеталей попросил своего 46-летнего брата помочь в сделке по покупке недвижимости.
«Он вручил ему 250 млн рублей — 190 миллионов в рублях и еще 550 в долларах — а также ключи от своей Toyota Land Cruiser, чтобы тот все довез и передал по назначению. И попросил перед сделкой заскочить на адрес и забрать 1,5 млн рублей, которых не хватало», - отмечает канал.
Брат бизнесмена решил не рисковать, перевозя такую сумму в одиночку, и попросил помочь друга, который ранее работал в ЧОП и имел разрешение на травматическое оружие.
Мужчины забрали недостающую сумму, однако по пути решили взять воды в ближайшем магазине. После того, как брат бизнесмена вышел из машины, его друг пересел за руль и уехал, отключив телефон.
Беглеца ищет полиция, отмечает канал.
Ранее суд в Находке приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который украл из офиса местного банка 5,5 миллиона рублей.