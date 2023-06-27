Москвич угнал у друга машину с 250 млн рублей в салоне

«Он вручил ему 250 млн рублей — 190 миллионов в рублях и еще 550 в долларах — а также ключи от своей Toyota Land Cruiser, чтобы тот все довез и передал по назначению. И попросил перед сделкой заскочить на адрес и забрать 1,5 млн рублей, которых не хватало», - отмечает канал.