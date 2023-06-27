$84.66+0.5892.30+0.80

Москвич угнал у друга машину с 250 млн рублей в салоне

В Москве бывший сотрудник частного охранного предприятия угнал машину своего друга, в которой находились деньги для покупки недвижимости на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Москвич угнал у друга машину с 250 млн рублей в салоне
© globallookpress.com

Инцидент произошел в Люблино после того, как 37-летний владелец бизнеса по оптовой продаже автодеталей попросил своего 46-летнего брата помочь в сделке по покупке недвижимости.

«Он вручил ему 250 млн рублей — 190 миллионов в рублях и еще 550 в долларах — а также ключи от своей Toyota Land Cruiser, чтобы тот все довез и передал по назначению. И попросил перед сделкой заскочить на адрес и забрать 1,5 млн рублей, которых не хватало», - отмечает канал.

Брат бизнесмена решил не рисковать, перевозя такую сумму в одиночку, и попросил помочь друга, который ранее работал в ЧОП и имел разрешение на травматическое оружие.

Мужчины забрали недостающую сумму, однако по пути решили взять воды в ближайшем магазине. После того, как брат бизнесмена вышел из машины, его друг пересел за руль и уехал, отключив телефон.

Беглеца ищет полиция, отмечает канал.

Ранее суд в Находке приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который украл из офиса местного банка 5,5 миллиона рублей.