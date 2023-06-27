Москвич взял жену в заложницы и пригрозил взорвать квартиру
Житель Москвы позвонил в экстренные службы и заявил, что вместе со своей женой находится в квартире, при этом у него в руках граната и он готов ее взорвать. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, мужчина находится в доме на улице Декабристов.
Он обратился в экстренные службы по телефону, предупредив, что взял в заложники свою жену. По словам москвича, у него в руках граната и он может выдернуть чеку.
К месту происшествия уже едут специалисты, утверждает Shot.
Ранее в Москве двое мужчин под видом инкассаторов попытались ограбить цветочный магазин на улице Таганской. Узнав о прибытии силовиков, они взяли в заложники женщину. Во время задержания налетчиков, по данным СМИ, был ранен начальник московского уголовного розыска.
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