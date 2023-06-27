Москвич взял жену в заложницы и пригрозил взорвать квартиру

Житель Москвы позвонил в экстренные службы и заявил, что вместе со своей женой находится в квартире, при этом у него в руках граната и он готов ее взорвать. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина находится в доме на улице Декабристов.

Он обратился в экстренные службы по телефону, предупредив, что взял в заложники свою жену. По словам москвича, у него в руках граната и он может выдернуть чеку.

К месту происшествия уже едут специалисты, утверждает Shot.