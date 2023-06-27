Крыша жилой пятиэтажки загорелась на площади 1,8 тысяч квадратных метров в Омске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прибытии первых подразделений пожарных наблюдалось открытое горение балкона пятого этажа с переходом на кровлю. По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет — из здания эвакуировались 43 человека, еще 27 жильцов, в том числе восемь детей, были эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями.

Сообщается, что причиной пожара мог стать удар молнии. К 10:48 открытое возгорание удалось локализовать. Сейчас в тушении задействованы 59 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.