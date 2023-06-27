ФСБ: уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ходе расследования уголовного дела по ст. 279 УК РФ установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа. В связи с этим 27 июня следственный орган вынес постановление о прекращении уголовного дела.

Напомним, что вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по лагерям организации. Почти сразу же эту информацию опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. После этого мятежники заняли штаб Южного военного округа, а одна из их колонн выдвинулась на Москву.

На Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер». Они договорились об остановке движения колонны и дальнейшей деэскалации.