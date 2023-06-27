В Белгородской области за сутки зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области семь минометных снарядов, все пришлись на два села Шебекинского округа, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе зафиксировано семь прилетов. По селу Терезовка выпущено пять минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - два", - написал он.
По словам губернатора, ни в одном из населенных пунктов в результате обстрелов 26 июня пострадавших и разрушений нет.