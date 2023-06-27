12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки под Москвой

В подмосковном Талдомском городском округе 12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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По информации издания, это произошло в садовом некоммерческом товариществе «Агат». Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.

Других подробностей происшествия Mash не привел.

Накануне издание Baza в Москвы и Подмосковья стали чаще встречать змей. Отловом пресмыкающихся начали заниматься экстренные службы.

Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором.