В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании 35-летнего гражданина РФ, который попытался выехать на территорию Украины для вступления в одно из вооруженных формирований ВСУ, передает ТАСС.

Отмечается, что противоправная деятельность пресечена на территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Подчеркивается, что он подозревается в приготовлении к государственной измене «в форме перехода на сторону противника».

«Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ», - сообщили в ЦОС.

Также отмечается, что мужчина успел установить контакт с членом военизированного подразделения, входящего в состав ВСУ. Также сообщается о приобретении им различных медикаментов и осуществлении попытки выезда на Украину через Белоруссию. Во время нее его задержали.