Гражданина России задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

ФСБ задержала по подозрению в госизмене гражданина России, пытавшегося выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.
"На территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ", - сообщили в ЦОС.