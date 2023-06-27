Сбежавшего из спецприемника россиянина задержали

По его данным, мужчине удалось погулять на свободе всего несколько часов. Теперь против него могут возбудить новое дело за побег.

Ранее стало известно, что россиянина задержали 20 июня за несоблюдение ограничений при административном надзоре. Отмечается, что он недавно освободился из колонии и обязан был до 2030 года соблюдать ряд правил. За нарушение его на 10 дней поместили в спецприемник. Он провел там лишь шесть дней, а на седьмой сбежал.