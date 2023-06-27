В Сочи предупредили о подъеме рек и оползнях из-за мощных ливней
- В соответствии с предупреждением метеорологов в течение суток 27 июня 2023 года в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, - говорится в сообщении. - На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков.
Мощный ливень в Сочи начался уже этой ночью, но к утру прекратился. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, выпавшие осадки прошли без последствий.
По поручению главы города Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.
Сочинцам и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру "112".