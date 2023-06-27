В Сочи предупредили о подъеме рек и оползнях из-за мощных ливней

Во вторник в Сочи синоптики спрогнозировали ливни с грозами, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

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- В соответствии с предупреждением метеорологов в течение суток 27 июня 2023 года в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, - говорится в сообщении. - На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков.

Мощный ливень в Сочи начался уже этой ночью, но к утру прекратился. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, выпавшие осадки прошли без последствий.

По поручению главы города Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.