В Кировском района Крыма повреждены железнодорожные пути
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом в своем Telergram-канале заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
На месте работают профильные службы. По предварительной информации, на ремонт потребуется от 4 до 8 часов. Аксенов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
По информации Telegram-канала Shot, на данный момент задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Подробности происшествия и его причины устанавливаются.
Напомним, что 21 июня железнодорожное полотно оказалось повреждено на перегоне Владиславовка — Айвазовская, в районе Феодосии. Пострадавших в инциденте нет. Позднее пресс-служба Крымской железной дороги заявила, что причиной стало вмешательство посторонних лиц. Проезд поездов по пути удалось оперативно восстановить. После ремонта составы двигались без изменений согласно графику.