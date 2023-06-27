В Кировском района Крыма повреждены железнодорожные пути

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом в своем Telergram-канале заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

На месте работают профильные службы. По предварительной информации, на ремонт потребуется от 4 до 8 часов. Аксенов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

По информации Telegram-канала Shot, на данный момент задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Подробности происшествия и его причины устанавливаются.