В Красноярске задержали ОПГ, обналичившую более 526 млн рублей

В Красноярске задержали организованную преступную группировку из четырех человек, которые обналичили более 526 млн рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе управления ФСБ России.

Члены группы подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица. Четверо мужчин вступили в сговор и создали более 60 фирм-однодневок. Используя поддельные платежные поручения, преступники выводили деньги с расчетных счетов компаний.

Следователи возбудили в отношении подозреваемых уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств» и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»).

Напомним, что в пятницу, 23 июня, ФСБ задержала пятерых человек, которые пытались вывезти из России один килограмм радиоактивного цезия-137 с целью использовать его в ущерб российским военным. Мужчины в интересных иностранного заказчика искали радиоактивный элемент и планировали заплатить за него 3,5 млн долларов, чтобы после вывезти за границу.