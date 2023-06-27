Три российские школьницы жестоко избили сверстницу и попали на видео

В Екатеринбурге на парковке торгового центра Veer Mall три школьницы жестоко избили сверстницу. Случившееся попало на видео, его публикует e1.ru.

На кадрах видно, как одна из обидчиц сидит на сверстнице и со всей силы бьет ее кулаком по голове, а другая бьет ее ногами, за кадром слышен смех. К школьницам подбегает еще одна девочка, которая присоединяется к потасовке.

По информации местного издания, избитая девочка в руках держит перцовый баллончик, который до этого успела распылить в глаза одной из нападавших. В полиции рассказали, что драка произошла в конце марта, но о ней стало известно только сейчас.

«Ранее информации в полицию не поступало. Никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы», — сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу.