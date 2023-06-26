Режиссер Сергей Попов госпитализирован после драки
Кинорежиссер Сергей Попов госпитализирован в одну из московских больниц. По предварительным данным, у кинодеятеля сотрясение мозга. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, инцидент произошел на юге столицы.
Источник пояснил, что 48-летний режиссер получил травму головы во время киносъемок.
Собеседник телеканала отметил, что Попов по неизвестным причинам вступил в конфликт с охранниками. Один из них ударил режиссера, после чего он упал и потерял сознание.
После этого сотрудники киностудии вызвали режиссеру скорую помощь.
Врачи предположили при осмотре, что у Попова сотрясение мозга.
В активе режиссера сериалы «Выхожу тебя искать», «Мосгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Кунгур» и ряд других крупных проектов.
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