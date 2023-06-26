Режиссер Сергей Попов госпитализирован после драки

Кинорежиссер Сергей Попов госпитализирован в одну из московских больниц. По предварительным данным, у кинодеятеля сотрясение мозга. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным телеканала, инцидент произошел на юге столицы.

Источник пояснил, что 48-летний режиссер получил травму головы во время киносъемок.

Собеседник телеканала отметил, что Попов по неизвестным причинам вступил в конфликт с охранниками. Один из них ударил режиссера, после чего он упал и потерял сознание.

После этого сотрудники киностудии вызвали режиссеру скорую помощь.

Врачи предположили при осмотре, что у Попова сотрясение мозга.