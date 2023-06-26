В пассажирский самолет в США ударила молния

В пассажирский самолёт Embraer E175 авиакомпании American Eagle ударила молния. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в аэропорту Литл-Рок в штате Арканзас. Когда самолёт ждал окончания грозы, чтобы высадить пассажиров, в его хвост ударила молния.

Момент попадания молнии попал на видео. На нём можно услышать, как за несколько секунд до удара кто-то за кадром прокомментировал предыдущую молнию: «Я не думаю, что он (разряд молнии – прим.ред) попал в самолет, но всё равно получилось бы потрясающее видео». Почти сразу после этих слов в воздушное судно действительно попал электрический разряд.

Уточняется, что никто из находящихся на борту не пострадал. После инцидента самолёт высадил пассажиров в соответствующей зоне, после чего на место прибыли технические специалисты. Им предстоит осмотреть судно и оценить ущерб, причиненный электрическим ударом.