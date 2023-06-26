В экстренные службы Москвы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва Останкинской телебашни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что на место направлены специалисты соответствующих служб.

По словам собеседника агентства, информация об эвакуации персонала пока не поступала.

По данным агентства, по состоянию на 20:30 мск к телебашне прибыли оперативные службы, в том числе кинологи.

Все посетители в целях безопасности были эвакуированы.

Напомним, что ложные сообщения о минировании башни поступают в экстренные службы столицы на постоянной основе.