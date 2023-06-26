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Житель Владивостока подозревается в краже 1,2 млн руб. с телефона друга

В селе Авангард Приморского края мужчина перевел себе 1,2 миллиона рублей с телефона друга во время установки приложений. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Житель Владивостока подозревается в краже 1,2 млн руб. с телефона друга
© Телеграм-канал Shot

По данным издания, 55-летний электромеханик купил себе новый телефон. Он попросил своего 23-летнего знакомого установить приложения. В какой-то момент молодой человек сумел перевести со счета друга на свой 1,2 млн рублей.

Дома электромеханик увидел, что у него не хватает существенной суммы. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что крупная сумма была переведена на счет друга потерпевшего. Молодого человека задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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