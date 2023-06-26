Аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения полосы

Аэропорт в Минеральных Водах приостановил прием самолетов
Аэропорт в Минеральных Водах временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за разрушения бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
По данным ведомства, разрушение произошло в 17:59. Его могло спровоцировать температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта, полагают в Росавиации.
«В целях обеспечения безопасности полетов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов. Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь», — говорится в сообщении.
Аэропортовые службы уже приступили к восстановлению бетонной плиты. Ожидается, что работы будут завершены к 23:00.
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