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Аэропорт в Минеральных Водах приостановил прием самолетов

Аэропорт в Минеральных Водах временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за разрушения бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения полосы
© ТАСС

По данным ведомства, разрушение произошло в 17:59. Его могло спровоцировать температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта, полагают в Росавиации.

«В целях обеспечения безопасности полетов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов. Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь», — говорится в сообщении.

Аэропортовые службы уже приступили к восстановлению бетонной плиты. Ожидается, что работы будут завершены к 23:00.

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