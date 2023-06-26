Аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения полосы

"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы. <…> В целях обеспечения безопасности полетов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов. Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь",- отмечается в сообщении.