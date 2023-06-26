Аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения полосы

Росавиация закрыла аэропорт Минвод из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе
Аэропорт города Минеральные Воды закрыт из-за обнаружения незначительного дефекта, его устранение и готовность полосы к использованию ожидаются около 23:00 26 июня, говорится в сообщении Росавиации.
Самолеты, которые должны были приземлиться в этом аэропорту, пока направляются в соседние города.
"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы. <…> В целях обеспечения безопасности полетов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов. Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь",- отмечается в сообщении.
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