Мальчик, которого облили бензином и подожгли сверстники на детской площадке в районе Южное Бутово, скончался. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 5 июня 2023 года на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью своего несовершеннолетнего знакомого и поджег, в результате чего последний получил серьезные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в одну из городских больниц с ожогами третьей степени и термическим ожогом дыхательных путей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство с особой жестокостью»).