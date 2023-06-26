В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на территории зоопарка
Крупный пожар произошёл на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в данный момент проводится эвакуация людей и животных. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступала.
Ранее ребёнок и сотрудник МЧС погибли в результате крупного пожара в подмосковном Королёве.
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В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на территории зоопаркаПроисшествия5 минут назад
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