Скончался подросток, которого сверстники подожгли на площадке в Москве

Скончался 14-летний подросток, которого подожгли сверстники на детской площадке в Москве, передает Telegram-канал 112.
В течение нескольких недель врачи боролись за жизнь ребенка, он находился в реанимации.
Инцидент произошел на детской площадке на Чечерском проезде в Южном Бутово. По предварительной версии, его облил бензином знакомый и поджег. Пострадавшего тушили куртками очевидцы ЧП. После ребенка доставили в больницу, где ему диагностировали ожог 99-100% кожных покровов и ожоги обоих глаз I-II степени.
Ребенку провели несколько операций, однако спасти мальчика не удалось.
Сверстника, подозреваемого в покушении на убийство с особой жестокостью, арестовали на два месяца. Свою вину в произошедшем он не признал. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
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