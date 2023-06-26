Скончался подросток, которого сверстники подожгли на площадке в Москве

Скончался 14-летний подросток, которого подожгли сверстники на детской площадке в Москве, передает Telegram-канал 112.

В течение нескольких недель врачи боролись за жизнь ребенка, он находился в реанимации.

Инцидент произошел на детской площадке на Чечерском проезде в Южном Бутово. По предварительной версии, его облил бензином знакомый и поджег. Пострадавшего тушили куртками очевидцы ЧП. После ребенка доставили в больницу, где ему диагностировали ожог 99-100% кожных покровов и ожоги обоих глаз I-II степени.

Ребенку провели несколько операций, однако спасти мальчика не удалось.