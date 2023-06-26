Российский турист исчез на Фиджи

На одном из пляжей Фиджи без вести пропал турист из России. Об этом сообщает 7News.

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Пропавшего мужчину зовут Ильдар Рахматулин – он также имеет гражданство Канады. На Фиджи россиянин прибыл в апреле и последний раз выходил на связь в начале этого месяца.

Уточняется, что мужчина пропал без вести – он не вернулся в отель и не отвечает на звонки. Правоохранительные органы Фиджи обнаружили на одном из берегов курорта обувь, сумку и телефон россиянина.

Как сообщил помощник комиссара местной полиции Сакео Райкачи, о пропаже Рахматулина сообщило российское посольство. На данный момент окрестности курорта были осмотрены поисковой группой, а близлежащие воды проверила группа водолазов, но никаких следов самого мужчины найдено не было.