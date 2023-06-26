Появилось видео крушения самолета Як-52 в Подмосковье
В интернете появилось видео крушения легкомоторного самолета Як-52 на аэродроме Малино. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел во время выполнения фигуры высшего пилотажа в воскресенье, 25 июня, на подмосковном аэродроме Малино недалеко от Ступино.
За штурвалом был многократный чемпион Московской области по высшему пилотажу 24-летний Евгений Бессмертный. Вместе с ним в самолете находилась девушка его друга, 17-летняя Арина Чубыкина.
В начале ролика ничего не происходит. Внезапно в кадре появляется падающий самолет. Через несколько секунд он врезается в землю.
К месту крушения сразу же направляются сотрудники аэродромной команды.
По предварительным данным, Бессмертному не хватило высоты, чтобы полностью выполнить фигуру высшего пилотажа. Вместе с тем, эксперты полагают, что 900 метров было достаточно для выполнения фигуры.
По факту крушения самолета и гибели двух человек ведется расследование.