В интернете появилось видео крушения легкомоторного самолета Як-52 на аэродроме Малино. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время выполнения фигуры высшего пилотажа в воскресенье, 25 июня, на подмосковном аэродроме Малино недалеко от Ступино.

За штурвалом был многократный чемпион Московской области по высшему пилотажу 24-летний Евгений Бессмертный. Вместе с ним в самолете находилась девушка его друга, 17-летняя Арина Чубыкина.

В начале ролика ничего не происходит. Внезапно в кадре появляется падающий самолет. Через несколько секунд он врезается в землю.

К месту крушения сразу же направляются сотрудники аэродромной команды.

По предварительным данным, Бессмертному не хватило высоты, чтобы полностью выполнить фигуру высшего пилотажа. Вместе с тем, эксперты полагают, что 900 метров было достаточно для выполнения фигуры.