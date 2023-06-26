Школьники массово отравились на выпускном в Петербурге

В Санкт-Петербурге школьники массово отравились в ресторане на выпускном
Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает о массовом отравлении школьников на выпускном, который ученики праздновали в ресторане.
Уточняется, что прокуратура начала проверку по факту госпитализации с признаками отравления учащихся гимназии №92 Выборгского района.
«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся отборы проб пищи», – говорится в сообщении ведомства.
По имеющейся информации, школьники посетили один из ресторанов на набережной канала Грибоедова, после чего сразу несколько их них почувствовало себя плохо. Уточняется, что пострадали учащиеся девятого класса, а также их ученики и родители.
«Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей», – уточнили в правоохранительных органах.
В данный момент в проверке по факту отравления подключился Роспотребнадзор и МЧС.
Ранее в свердловской Ревде закрыли группы в четырёх детских садах из-за отравления детей.