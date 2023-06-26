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В Санкт-Петербурге школьники массово отравились в ресторане на выпускном

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает о массовом отравлении школьников на выпускном, который ученики праздновали в ресторане.

Школьники массово отравились на выпускном в Петербурге
© РИА Новости

Уточняется, что прокуратура начала проверку по факту госпитализации с признаками отравления учащихся гимназии №92 Выборгского района.

«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся отборы проб пищи», – говорится в сообщении ведомства.

По имеющейся информации, школьники посетили один из ресторанов на набережной канала Грибоедова, после чего сразу несколько их них почувствовало себя плохо. Уточняется, что пострадали учащиеся девятого класса, а также их ученики и родители.

«Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей», – уточнили в правоохранительных органах.

В данный момент в проверке по факту отравления подключился Роспотребнадзор и МЧС.

Ранее в свердловской Ревде закрыли группы в четырёх детских садах из-за отравления детей.

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