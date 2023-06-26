В Москве задержали свыше 20 мигрантов после массовой драки
Сотрудники правоохранительных органов после массовой потасовки задержали 24 человека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в понедельник, 26 июня, на улице Берёзовая Аллея (северо-восток Москвы).
По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве и перерос в потасовку. Ее своевременно прервали стражи порядка.
В территориальный отдел полиции были доставлены 24 участника драки. Кроме того, один человек был направлен в городскую больницу. О характере и тяжести полученных им травм не сообщается.
По данным агентства, все задержанные приехали в Россию из Средней Азии. В сообщении пресс-службы об этом не упоминается.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области произошла массовая драка. В ней приняли участие свыше 300 человек. Девять из них обратились за медицинской помощью.