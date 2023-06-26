В Греции посадили самолет с дебоширами из России

Самолет авиакомпании EasyJet, летевший из Великобритании в Турцию, совершил экстренную посадку в Греции из-за агрессивных россиян на борту. Об этом пишет обозреватель Сэм Трулав в статье для Mirror.

Автор пояснил, что инцидент произошел в субботу, 24 июня, на борту самолета, направлявшегося из Манчестера в Даламан.

Полиция арестовала россиян 39 и 48 лет сразу после приземления в Салониках.

Дебоширам были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, неподчинении инструкции экипажа и прерывании полета. После стандартных процедур нарушителей отпустили.

Суд над ними состоится в ноябре 2023 года, их интересы на заседании будут представлять адвокаты.

После инцидента самолет пополнил запас топлива и направился в Турцию. Дебоширы в дальнейшем также будут отправлены в Турцию, в силу того, что у них нет греческих виз.