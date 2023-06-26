Акула напала на мывшего руки рыбака и утащила его в воду

В США акула напала на мужчину, который мыл руки в реке во время рыбалки. Об этом Yahoo News.

Инцидент произошел утром в пятницу, 23 июня, в национальном парке Эверглейдс в штате Флорида. Мужчина мыл руки в реке после того, как выпустил в воду пойманную рыбу, когда на поверхности воды появилась тупорылая акула. Хищник напал на рыболова, схватил его за руку и утащил в мутную воду.

Другие рыбаки, находившиеся на катере, с криками бросились на помощь пострадавшему и смогли втащить его на борт судна. После этого они вызвали экстренные службы и приплыли к берегу. Там смотрители парка оказали рыболову первую помощь, а прибывшие на берег парамедики доставили его вертолетом в больницу.

Снятое на видео нападение акулы было опубликовано в социальной сети и набрало сотни тысяч просмотров. Один из пользователей заявил, что мужчина привлек внимание акулы тем, что шумно плескал воду, и акула подумала, что на поверхности воды находится раненая рыба. «Всего за две секунды что-то может пойти не так. Берегите себя», — написал другой пользователь.