Акула напала на мывшего руки рыбака и утащила его в воду
Инцидент произошел утром в пятницу, 23 июня, в национальном парке Эверглейдс в штате Флорида. Мужчина мыл руки в реке после того, как выпустил в воду пойманную рыбу, когда на поверхности воды появилась тупорылая акула. Хищник напал на рыболова, схватил его за руку и утащил в мутную воду.
Другие рыбаки, находившиеся на катере, с криками бросились на помощь пострадавшему и смогли втащить его на борт судна. После этого они вызвали экстренные службы и приплыли к берегу. Там смотрители парка оказали рыболову первую помощь, а прибывшие на берег парамедики доставили его вертолетом в больницу.
Снятое на видео нападение акулы было опубликовано в социальной сети и набрало сотни тысяч просмотров. Один из пользователей заявил, что мужчина привлек внимание акулы тем, что шумно плескал воду, и акула подумала, что на поверхности воды находится раненая рыба. «Всего за две секунды что-то может пойти не так. Берегите себя», — написал другой пользователь.
Ранее сообщалось, что в США акула повредила синего марлина, пойманного рыбаками во время соревнований, и лишила их приза, который мог составить 3,5 миллиона долларов. Рыбаки боролись с марлином шесть часов.
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