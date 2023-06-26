Мещанский районный суд Москвы приговорил бойца смешанных единоборств (MMA) Асхаба Магомедова к четырем годам условного заключения по делу о вымогательстве у подростка 600 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

В октябре 2021 года Магомедов и его друг Демир Тагирбеков, угрожая распространением «компромата», потребовали у подростка 600 тыс. рублей. Потерпевший, до того, как вмешались правоохранительные органы, успел передать вымогателям 200 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что суд приговорил Магомедова к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, со штрафом 300 тыс. рублей, Тагирбекова - к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом 200 тыс. рублей

В пресс-службе пояснили, что обвинение настаивало на более жестком приговоре: 7 годах колонии.