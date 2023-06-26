В Петербурге организовали проверку из-за отравления школьников в ресторане

В Санкт-Петербурге организовали проверку из-за возможного отравления и госпитализации школьников после посещения ресторана. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры города в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Центрального района г. Санкт-Петербурга организовала проверку информации о госпитализации в медицинское учреждение учеников гимназии № 92 Выборгского района г. Санкт-Петербурга с признаками возможного отравления после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к мероприятиям привлечены специалисты городского управления Роспотребнадзора и МЧС России. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.