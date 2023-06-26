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Москвич умер во время тренировки в бассейне фитнес-клуба

Мужчина пожаловался на сердце во время персональной тренировки в бассейне фитнес-клуба в Москве, спасти его не удалось. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишут «Известия».

Москвич умер во время тренировки в бассейне фитнес-клуба
© Unsplash

По данным источника издания, инцидент произошел 24 июня в клубе на Ленинградском проспекте.

В ходе индивидуальной тренировки с инструктором 77-летний москвич пожаловался на сердце. Сотрудники оздоровительного учреждения вызвали скорую помощь, однако помочь мужчине не удалось.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в бассейне фитнес-клуба в подмосковном Королеве утонул четырехлетний ребенок. Малыш, оставшийся без наблюдения со стороны персонала клуба, спрыгнул с обходной дорожки в воду и стал тонуть. Через некоторое время мальчика вытащили из бассейна, однако реанимировать его не удалось.

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