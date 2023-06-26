В Индонезии арестовали россиянина, избившего работника парковки у местного пляжа

Гражданин России был арестован и снят с мотоцикла в Индонезии после того, как избил парковщика. Об этом сообщает DetikBali.

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Как пишет источник, в субботу, 24 июня, днем 25-летний россиянин припарковал арендованный мотоцикл у пляжа Келингкинг, а затем напал на служащего парковки, когда тот переставил его в другое место. По имеющимся данным, молодой человек рассердился, высказал претензии работнику на английском языке и нанес ему несколько ударов. Известно, что у потерпевшего в результате нападения появилась открытая рана.

Утром воскресенья, 25 июня, мужчину, приехавшего на остров 23 июня, полицейские арестовали в деревне Батукандик, остановив транспортное средство, на котором он передвигался днем ранее. Известно, что в понедельник он собирался выехать из отеля и покинуть район Нуса Пенида.

Информации об обвинениях, предъявленных задержанному, к настоящему времени не появлялось.