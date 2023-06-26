В Сочи обнаружили тело пропавшего при купании в море туриста

"Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины на удалении 1,5 км от берега. Спасатели доставили погибшего на территорию пляжа "Волна", где передали сотрудникам следственных органов. Позже от полиции поступило сообщение о том, что утонувший - это пропавший в районе пляжа "Ривьера" мужчина", - говорится в сообщении.