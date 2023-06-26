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В Сочи обнаружили тело пропавшего при купании в море туриста

Туриста, пропавшего 18 июня в море на пляже "Ривьера" в Сочи, нашли погибшим, сообщается в понедельник в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

В Сочи обнаружили тело пропавшего при купании в море туриста
© РИА Новости

"Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины на удалении 1,5 км от берега. Спасатели доставили погибшего на территорию пляжа "Волна", где передали сотрудникам следственных органов. Позже от полиции поступило сообщение о том, что утонувший - это пропавший в районе пляжа "Ривьера" мужчина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что турист из Республики Марий Эл, отдыхавший на пляже "Ривьера" в Сочи с женой, пропал во время купания в море 18 июня.