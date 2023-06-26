В Сочи обнаружили тело пропавшего при купании в море туриста
Туриста, пропавшего 18 июня в море на пляже "Ривьера" в Сочи, нашли погибшим, сообщается в понедельник в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
"Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины на удалении 1,5 км от берега. Спасатели доставили погибшего на территорию пляжа "Волна", где передали сотрудникам следственных органов. Позже от полиции поступило сообщение о том, что утонувший - это пропавший в районе пляжа "Ривьера" мужчина", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что турист из Республики Марий Эл, отдыхавший на пляже "Ривьера" в Сочи с женой, пропал во время купания в море 18 июня.