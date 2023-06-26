На Алтае двое детей погибли в гостях у бабушки

В Алтайском крае расследуется уголовное дело о гибели детей при пожаре.

Утром в понедельник, 26 июня, в дачном поселке Шахтер-2 Локтевского района загорелся двухэтажный дом. В результате погибли двое братьев в возрасте 10 и 13 лет. Мальчики находились в гостях у бабушки, сообщает следственное управления СКР по Алтайскому краю.