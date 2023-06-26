На Алтае двое детей погибли в гостях у бабушки
В Алтайском крае расследуется уголовное дело о гибели детей при пожаре.
Утром в понедельник, 26 июня, в дачном поселке Шахтер-2 Локтевского района загорелся двухэтажный дом. В результате погибли двое братьев в возрасте 10 и 13 лет. Мальчики находились в гостях у бабушки, сообщает следственное управления СКР по Алтайскому краю.
Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Предварительной причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.