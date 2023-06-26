В египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом на улице Халил Хамада. Под завалами осталось много людей, сообщает издание Youm7.

Здание находилось в Сиди-Бешре, в районе Аль-Монтаза. В результате крушения здания были повреждены несколько автомобилей. Под обломками остались посетители местного супермаркета.

На место ЧП прибыли службы безопасности, силы гражданской защиты и машины скорой помощи, а также губернатор Александрии, генерал-майор Мухаммад аш-Шариф. Спасатели производят разбор завалов. Известно, что здание использовалось для поквартирной сдачи в аренду в летний сезон.