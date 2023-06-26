К бывшему вагнеровцу пришли полицейские после мятежа ЧВК

В Екатеринбурге к бывшему участнику «Группы Вагнера» пришли полицейские после вооруженного мятежа ЧВК. Об этом мужчина рассказал журналистам E1.RU.

По словам экс-вагнеровца, полицейских интересовало, не звонил ли ему кто-либо от главы организации Евгения Пригожина.

«Я объяснил, что ни слухом ни духом. У меня контракт закончился, и я вернулся домой», — пояснил собеседник издания.

Силовики предупредили, что всех бывших сотрудников «Вагнера» будут держать на особом контроле, заявил мужчина. Также с него взяли обязательство докладывать обо всех своих перемещениях.

В региональном главке МВД России пообещали проверить слова бывшего вагнеровца.