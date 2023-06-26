Американка выстрелила в таксиста, решив, что он похитил ее и увез в Мексику

В США женщина решила, что ее похитил таксист, и выстрелила в него. Об этом накануне рассказало агентство AP News.

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Инцидент произошел в Техасе еще 16 июня после того, как 48-летняя жительница штата Кентукки решила, что ее похитили и везут в Мексику. Как пишет источник, женщина вызвала такси, чтобы добраться в место на юго-востоке Эль-Пасо, где гостила у своего молодого человека.

Во время поездки с 52-летним водителем пассажирка увидела дорожные знаки с надписью «Juarez, Mexico». Тогда женщина решила, что ее похитили и отвезли в Мексику. Уточняется, что Эль-Пасо расположен на американо-мексиканской границе, и ближайшим городом к югу от указанного населенного пункта является мексиканский Сьюдад-Хуарес.

Подозрительная пассажирка, не задавая уточняющих вопросов, достала из своей сумки пистолет и выстрелила «похитителю» в голову. В результате чего машина врезалась в ограждение трассы и остановилась. Следователи выяснили, что пострадавший не отклонялся от цели пути, которую указала заказчица услуги, и собирался ее похищать.

Стрелявшая вызвала службу спасения, но перед этим сфотографировала раненого и отправила его фото своему бойфренду. В итоге потерпевший попал в больницу, но спустя несколько дней семья мужчины приняла решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

В настоящее время американка находится под стражей. Семья таксиста, потерявшая своего единственного кормильца, заявила о том, что собирается добиваться справедливости.