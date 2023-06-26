Обвиняемого в убийстве главы дагестанского села перевели под домашний арест

Суд изменил меру пресечения обвиняемому в убийстве главы дагестанского села Рубас Садику Таибову и отправил его под домашний арест, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Верховного суда республики.

В начале июня в отношении Таибова суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Дербентский районный суд Республики Дагестан изменил ранее избранную меру пресечения в отношении Таибова Садика Гаджибабаевича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ввиду состояния его здоровья. Мера пресечения <…> изменена на домашний арест", - говорится в сообщении.

Суд смягчил меру пресечения по ходатайству следствия. Судом установлено, что у Таибова имеются тяжелые заболевания, которые входят в перечень болезней, утвержденный правительством РФ, препятствующих содержанию его под стражей.