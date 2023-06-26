В московском ресторане произошла драка со стрельбой

Мужчины устроили стрельбу в московском ресторане при обсуждении возврата долга
Двое мужчин устроили стрельбу в московском ресторане из-за невозвращенного долга. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Конфликт произошел в одном из заведений на улице Маршала Захарова на юге Москвы. Во время обсуждения между собеседниками вспыхнула ссора, которая перешла в драку. В ходе нее один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу.
«Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями груди», — рассказал собеседник издания.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что 3 июня трое человек пострадали при стрельбе в Волгограде. Неизвестный открыл огонь в кафе в Красноармейском районе города. Троих жителей города 2005, 1979 и 1999 годов рождения доставили в больницу с травмами.