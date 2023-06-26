Задержаны двое жителей Ялты за сотрудничество с СБУ и готовность совершать теракты

"Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил РФ в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории Республики Крым".