Задержаны двое жителей Ялты за сотрудничество с СБУ и готовность совершать теракты
ФСБ задержала двух жителей Ялты, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и выражавших готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил РФ в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории Республики Крым".
Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), которая была введена в УК РФ в июле прошлого года и предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с возможным дополнительным штрафом до 1 млн рублей.
Решением Киевского районного суда Симферополя подозреваемые заключены под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно- разыскные мероприятия по сбору доказательственной базы и установлению всех обстоятельств преступления.