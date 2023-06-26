На американский штат Индиана обрушился мощный торнадо
На американский штат Индиана обрушился мощный торнадо. Как сообщает газета New York Times, минимум один человек погиб. По информации издания, сначала на штат налетел ураганный ветер, а потом пошел град размером с теннисный мяч.
В результате этого было разрушено несколько домов, в одном из которых погиб человек. Также сообщается об одном пострадавшем. Местные синоптики сообщают, что торнадо может прийти и в другие штаты.
Напомним, Брянский центр гидрометеорологии сообщил о том, что в понедельник, 26 июня, на регион обрушится непогода. Местами пройдут сильные дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Такая же погода возможно в Белгородской и Курской областях.