На американский штат Индиана обрушился мощный торнадо. Как сообщает газета New York Times, минимум один человек погиб. По информации издания, сначала на штат налетел ураганный ветер, а потом пошел град размером с теннисный мяч.

© runews24.ru

В результате этого было разрушено несколько домов, в одном из которых погиб человек. Также сообщается об одном пострадавшем. Местные синоптики сообщают, что торнадо может прийти и в другие штаты.