Актера из российских криминальных сериалов ограбили в центре Москвы

Леонид Прокофьев, российский актер театра, кино и ТВ, известный по роли "опера" Тимура Мамедова в "Ментовских войнах", стал жертвой злоумышленников.

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Как стало известно MK.RU, артиста обобрали в одном из питейных заведений на Болотной набережной.

Оставив сумку за столом, Леонид удалился, а когда вернулся - не обнаружил своего имущества. Вместе с сумкой артист лишился документов, мобильного телефона, наушников, куртки и еще ряда предметов. Общий ущерб оценен Прокофьевым в 39 тысяч рублей.