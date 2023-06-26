Актера из российских криминальных сериалов ограбили в центре Москвы

Актера из российских криминальных сериалов Леонида Прокофьева ограбили в центре Москвы
Леонид Прокофьев, российский актер театра, кино и ТВ, известный по роли "опера" Тимура Мамедова в "Ментовских войнах", стал жертвой злоумышленников.
Как стало известно MK.RU, артиста обобрали в одном из питейных заведений на Болотной набережной.
Оставив сумку за столом, Леонид удалился, а когда вернулся - не обнаружил своего имущества. Вместе с сумкой артист лишился документов, мобильного телефона, наушников, куртки и еще ряда предметов. Общий ущерб оценен Прокофьевым в 39 тысяч рублей.
Леонид Прокофьев родился в 1981 году в Петрозаводске. На экране дебютировал в 2008-м: "Дорожный патруль", "Гончие", "Великолепная пятерка", "Бедный олигарх", другие проекты.
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