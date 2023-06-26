Мужчины устроили драку со стрельбой в московском ресторане
Инцидент произошёл на улице Маршала Захарова. По данным РЕН ТВ, причиной конфликта стал невозврат долга.
«Во время драки один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону оппонента. Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями груди», — рассказал источник телеканала.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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