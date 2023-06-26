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Мужчины устроили драку со стрельбой в московском ресторане

Инцидент произошёл на улице Маршала Захарова. По данным РЕН ТВ, причиной конфликта стал невозврат долга.

Мужчины устроили драку со стрельбой в московском ресторане
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«Во время драки один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону оппонента. Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями груди», — рассказал источник телеканала.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.