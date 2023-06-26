Стало известно об улучшении состояния пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова

112: пострадавшего в ДТП с дочерью актера Пореченкова планируют вывести из комы
Юноша, пострадавший в ДТП с участием дочери актера Михаила Пореченкова, может быть выведен из комы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Сообщается, что 18-летнего Александра Петровского могут вывести из комы в ближайшее время. Медики отмечают положительную динамику состояния пострадавшего.
6 июня 112 сообщил, что дочь Михаила Пореченкова Мария попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Мария на своем Mercedes врезалась в скутер в деревне Толстопальцево на центральной улице. Сама девушка не пострадала, скутерист попал в больницу после инцидента.
Супруга Михаила Пореченкова Ольга не подтвердила информацию, что дочь попала в ДТП.
"Где вы берете эту чушь? Она со мной в машине едет. У вас ошибочная информация", — сказала Пореченкова.
Она добавила, что вместе с дочерью ехала из области в Москву, что заняло много времени.
Пореченков — отец пятерых детей. Первенец актера родился в 1989 году. Мальчика назвали Владимир. Артист долгое время не поддерживал связь с сыном. Ребенок воспитывался бабушкой и дедом по материнской линии. Актер начал общаться с Владимиром, когда ему исполнилось 19. В 1998 году у Пореченкова появилась на свет дочь Варвара от переводчицы Екатерины Подвальной. Вскоре после рождения девочки актер развелся с женой. В 2000-м Пореченков женился на художнице по костюмам Ольге, с которой до сих пор живет вместе. В их союзе родилось двое сыновей Михаил и Петр, а также дочь Мария.