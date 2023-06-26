Стало известно об улучшении состояния пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова

Юноша, пострадавший в ДТП с участием дочери актера Михаила Пореченкова, может быть выведен из комы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Сообщается, что 18-летнего Александра Петровского могут вывести из комы в ближайшее время. Медики отмечают положительную динамику состояния пострадавшего.

6 июня 112 сообщил, что дочь Михаила Пореченкова Мария попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Мария на своем Mercedes врезалась в скутер в деревне Толстопальцево на центральной улице. Сама девушка не пострадала, скутерист попал в больницу после инцидента.

Супруга Михаила Пореченкова Ольга не подтвердила информацию, что дочь попала в ДТП.

"Где вы берете эту чушь? Она со мной в машине едет. У вас ошибочная информация", — сказала Пореченкова.

Она добавила, что вместе с дочерью ехала из области в Москву, что заняло много времени.