Стали известны подробности резонансного конфликта в Приморье

«У них там был какой-то спор. То ли по электричеству, то ли ещё что-то. Этот спор у них уже давнишний... У них идёт судебное разбирательство. Вот вчера какой-то там нашли кабель... Этот дядька хотел поджечь председателя, а этот мужик, который попал, — это его сосед, это его друг. Ну там они по-дружески общались. Он пошёл его просто успокоить», — рассказали агентству в отделе по работе с населением посёлка.