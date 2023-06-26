Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтебазу «Роснефти»
Украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным информационного ресурса, атака произошла около полуночи 26 июня. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», однако не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.
Как передает Shot, накануне вечером еще один дрон врезался в дерево недалеко от водонапорной башни в селе Пушкарное Курской области. Разрушений также не было.
25 июня Telegram-канал Mash сообщал, что в Курской области посадили летящий в сторону Москвы беспилотник со взрывчаткой на борту. Уточнялось, что что БПЛА был посажен около деревни Гирьи. Беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который при взрыве он может пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра.
До этого стало известно о падении боевого дрона со взрывчаткой около села Гирьи в Курской области. По информации Shot, что дрон был начинен зарядом КЗ-6, таким же, как у тех БПЛА, которые участвовали в атаках на Москву 30 мая.