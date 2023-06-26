Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтебазу «Роснефти»

Украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, атака произошла около полуночи 26 июня. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», однако не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

Как передает Shot, накануне вечером еще один дрон врезался в дерево недалеко от водонапорной башни в селе Пушкарное Курской области. Разрушений также не было.

25 июня Telegram-канал Mash сообщал, что в Курской области посадили летящий в сторону Москвы беспилотник со взрывчаткой на борту. Уточнялось, что что БПЛА был посажен около деревни Гирьи. Беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который при взрыве он может пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра.