В Новосибирске группа мужчин похитила двух человек на глазах у жителей соседних домов. Фото и видео от свидетелей произошедшего появились в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск".

Инцидент произошел минувшей ночью около дома на улице Виктора Шевелева в Кировском районе на юге города. Судя по записи, несколько человек пытались догнать одного из похищенных, молившего о пощаде. Позже он пытался драться с нападавшими, но его все равно загрузили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Как утверждает автор опубликованных роликов, жертвами ночного похищения стали двое, а многочисленные заявки, оставленные оперативным службам, не принесли результата.

"Сотрудников полиции вызывали с двух часов ночи, на систему 112 поступило больше 14 вызовов. Спустя 2 часа никто не приехал. По номеру 102 изначально не отвечали на звонки, а оператор 112 заявлял, что сотрудники выехали. Прошло 2 часа, но сотрудников полиции по этому поводу так и не увидели", - рассказал местный житель.